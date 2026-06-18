Гражданин Канады пытался вывезти из Молдовы драгоценности на четверть миллиона долларов.

В Международном аэропорту Кишинева таможенники обнаружили партию элитных часов и ювелирных изделий общей предварительной стоимостью около 250 тысяч долларов США. Предметы роскоши перевозились без обязательного декларирования.

Как сообщили в Таможенной службе, инцидент произошел во время проверки пассажиров рейса Кишинев – Барселона. В операции участвовали сотрудники таможенного поста аэропорта совместно с пограничной полицией, передает rupor.md

По данным ведомства, 42-летний гражданин Канады выбрал «зеленый коридор» («Нечего декларировать») и заявил, что не перевозит товары, подлежащие обязательному декларированию.

Однако на основании анализа рисков сотрудники приняли решение провести углубленный досмотр багажа. В результате проверки были обнаружены 15 единиц часов и ювелирных украшений, предположительно относящихся к категории предметов роскоши.

Изъятые товары направят на экспертизу для установления их подлинности и точной стоимости. По предварительным оценкам, общая стоимость находки составляет около 250 тысяч долларов США.

В настоящее время товары изъяты и могут быть конфискованы в соответствии с законодательством. В отношении пассажира может быть применено административное наказание за недекларирование товаров при пересечении таможенной границы.

Таможенная служба напоминает, что все товары, подлежащие декларированию, должны быть заявлены в установленном законом порядке.