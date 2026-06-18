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rupor.md logorupor
18 Июня 2026, 10:18
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Гражданин Канады пытался вывезти из Молдовы драгоценности на четверть миллиона долларов

В Международном аэропорту Кишинева таможенники обнаружили партию элитных часов и ювелирных изделий общей предварительной стоимостью около 250 тысяч долларов США. Предметы роскоши перевозились без обязательного декларирования.

Гражданин Канады пытался вывезти из Молдовы драгоценности на четверть миллиона долларов.
Гражданин Канады пытался вывезти из Молдовы драгоценности на четверть миллиона долларов.

Как сообщили в Таможенной службе, инцидент произошел во время проверки пассажиров рейса Кишинев – Барселона. В операции участвовали сотрудники таможенного поста аэропорта совместно с пограничной полицией, передает rupor.md

По данным ведомства, 42-летний гражданин Канады выбрал «зеленый коридор» («Нечего декларировать») и заявил, что не перевозит товары, подлежащие обязательному декларированию.

Однако на основании анализа рисков сотрудники приняли решение провести углубленный досмотр багажа. В результате проверки были обнаружены 15 единиц часов и ювелирных украшений, предположительно относящихся к категории предметов роскоши.

Изъятые товары направят на экспертизу для установления их подлинности и точной стоимости. По предварительным оценкам, общая стоимость находки составляет около 250 тысяч долларов США.

В настоящее время товары изъяты и могут быть конфискованы в соответствии с законодательством. В отношении пассажира может быть применено административное наказание за недекларирование товаров при пересечении таможенной границы.

Таможенная служба напоминает, что все товары, подлежащие декларированию, должны быть заявлены в установленном законом порядке.

Источник
rupor.md logorupor
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