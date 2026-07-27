Декларацию о пересечении границы с денежными средствами свыше €10 000 можно подавать онлайн

Лица, которые намерены пересекать государственную границу с суммами свыше 10 000 евро, могут подать онлайн соответствующую декларацию.

Она должна быть заполнена в электронном формате с телефона, планшета или ноутбука через платформу, передает moldpres.md

Как сообщили в Таможенной службе, после заполнения и отправки декларации система генерирует уникальный номер, который необходимо будет сообщить таможенному сотруднику при пересечении границы.

«Новая опция направлена на упрощение таможенных процедур и сокращение времени, необходимого для выполнения формальностей на границе», — сообщили в Таможенной службе.

Декларирование денежных средств является обязательным для сумм в 10 000 евро и более, включая их эквивалент в иной валюте, как при въезде, так и при выезде из Республики Молдова. В этой связи Таможенная служба рекомендует путешественникам заблаговременно ознакомиться с требованиями и соблюдать положения законодательства, чтобы избежать санкций или изъятия недекларированных ценностей.