Граждане Молдовы в Японии получили предупреждение в связи с тропическим штормом «Дельфин».

Посольство Молдовы в Японии выпустило предупреждение для молдавских граждан, находящихся в этой стране, в связи с приближением шторма «Тайфун № 13 Дельфин», который в период с 3 по 8 августа затронет несколько японских островов.

По данным дипломатической миссии, Метеорологическое агентство Японии прогнозирует обильные осадки, сильные порывы ветра и повышенный риск высоких волн на Северных и Южных островах Идзу, а также на архипелаге Огасавара, передает noi.md со ссылкой на moldpres.md

Метеорологи предупреждают, что это явление может вызвать оползни, сильные порывы ветра и морские штормы, в связи с чем власти рекомендуют населению проявлять осторожность и следовать инструкциям местных и центральных органов власти.

Посольство Республики Молдова призывает молдавских граждан, проживающих или находящихся в поездке в указанных районах, следить за изменением погодных условий и избегать несущественных поездок в затронутые регионы.

Дипломатическое представительство напоминает, что в экстренных случаях граждане Республики Молдова могут обращаться за консульской помощью по телефону +81 80 8850 7372.

Япония ежегодно подвергается воздействию тайфунов в тёплый сезон, с июня по октябрь. Эти явления могут вызывать проливные дожди, наводнения, оползни, а также сбои в работе воздушного, морского и железнодорожного транспорта. Японские власти регулярно обновляют метеорологические предупреждения и рекомендации для населения.