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moldpres.md logomoldpres
8 Июня 2026, 16:00
618
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Граждан предупреждают о попытках мошенничества с незаконным использованием идентичности EVO

Агентство электронного управления предупреждает граждан о появлении новой схемы мошенничества через SMS, в которой мошенники незаконно используют идентичность приложения и портала EVO.

Граждан предупреждают о попытках мошенничества с незаконным использованием идентичности EVO. Коллаж: știri.md
Граждан предупреждают о попытках мошенничества с незаконным использованием идентичности EVO. Коллаж: știri.md

Так, ряд граждан получили СМС-сообщения, в которых их информируют о якобы выполненном подключении к EVO и призывают позвонить по указанному номеру телефона, если они не совершали это действие. В некоторых случаях людям затем звонят по телефону и уговаривают их раскрыть коды, пароли или другую конфиденциальную информацию, передает moldpres.md

Ведомство отмечает, что эти сообщения не отправляет  учреждение, они не имеют отношения к EVO или другим правительственным сервисам и преследуют цель посеять панику и получить личные или банковские данные. Доступ к порталу и приложению EVO осуществляется исключительно с использованием электронной подписи и через правительственный портал MPass.

В этой связи граждан просят не звонить по номерам, указанным в подозрительных СМС, не сообщать пароли, одноразовые коды (OTP) или личные данные, не устанавливать приложения по просьбе неизвестных лиц и не следовать инструкциям, полученным через неофициальные сообщения.

Тем, кто получил подобные сообщения, следует обратиться в компетентные учреждения.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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