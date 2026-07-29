Граждан Непала, пытавшихся незаконно пересечь границу, выдворили из Молдовы.

Генеральный инспекторат по миграции выдворил с территории Республики Молдова под конвоем трех граждан Непала в возрасте от 26 до 42 лет, после того как они были задержаны при попытке незаконно пересечь государственную границу.

Ранее, 9 июля 2026 года, на основании решений суда Бельц все трое иностранцев были помещены под государственную опеку. В их отношении были вынесены решения о принудительном возвращении под конвоем, а также введен запрет на въезд в Республику Молдова сроком на пять лет, передает igm.gov.md

Генеральный инспекторат по миграции продолжает применять меры, предусмотренные национальным законодательством в сфере режима пребывания иностранцев, способствуя предотвращению и борьбе с незаконной миграцией, а также обеспечению соблюдения правил пребывания и передвижения иностранных граждан на территории Республики Молдова.