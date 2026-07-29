theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
29 Июля 2026, 22:25
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Граждан Непала, пытавшихся незаконно пересечь границу, выдворили из Молдовы

Генеральный инспекторат по миграции выдворил с территории Республики Молдова под конвоем трех граждан Непала в возрасте от 26 до 42 лет, после того как они были задержаны при попытке незаконно пересечь государственную границу.

Граждан Непала, пытавшихся незаконно пересечь границу, выдворили из Молдовы.
Граждан Непала, пытавшихся незаконно пересечь границу, выдворили из Молдовы.

Ранее, 9 июля 2026 года, на основании решений суда Бельц все трое иностранцев были помещены под государственную опеку. В их отношении были вынесены решения о принудительном возвращении под конвоем, а также введен запрет на въезд в Республику Молдова сроком на пять лет, передает igm.gov.md

Генеральный инспекторат по миграции продолжает применять меры, предусмотренные национальным законодательством в сфере режима пребывания иностранцев, способствуя предотвращению и борьбе с незаконной миграцией, а также обеспечению соблюдения правил пребывания и передвижения иностранных граждан на территории Республики Молдова.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте