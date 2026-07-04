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rupor.md logorupor
4 Июля 2026, 18:14
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Госсекретарь Минсельхоза арестована на 30 дней по коррупционному делу

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и постановил поместить государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Татьяну Нисторикэ под предварительный арест сроком на 30 суток.

Госсекретарь Минсельхоза арестована на 30 дней по коррупционному делу.
Госсекретарь Минсельхоза арестована на 30 дней по коррупционному делу.

Об этом сообщили IPN представители Антикоррупционной прокуратуры, передает rupor.md

В рамках того же уголовного дела экономический агент, задержанный в четверг, помещён под предварительный арест на 20 суток.

Татьяна Нисторикэ была задержана по делу о коррупции. Ранее прокуроры обратились в суд с требованием избрать ей меру пресечения в виде 30 суток предварительного ареста.

Накануне министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга инициировала процедуру увольнения Нисторикэ с должности государственного секретаря. По словам министра, ведомство придерживается политики нулевой терпимости к коррупции и окажет правоохранительным органам полное содействие в расследовании.

По данным Национального антикоррупционного центра (НАЦ), представитель одной из компаний якобы передал государственному секретарю денежные средства за содействие в оказании влияния на должностных лиц Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Предполагаемой целью было возобновление разрешения на импорт кормов для птицы и животных из Украины, действие которого ранее было приостановлено после выявленных нарушений.

Источник
rupor.md logorupor
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