Госсекретарь Минсельхоза арестована на 30 дней по коррупционному делу.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и постановил поместить государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Татьяну Нисторикэ под предварительный арест сроком на 30 суток.

Об этом сообщили IPN представители Антикоррупционной прокуратуры, передает rupor.md

В рамках того же уголовного дела экономический агент, задержанный в четверг, помещён под предварительный арест на 20 суток.

Татьяна Нисторикэ была задержана по делу о коррупции. Ранее прокуроры обратились в суд с требованием избрать ей меру пресечения в виде 30 суток предварительного ареста.

Накануне министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга инициировала процедуру увольнения Нисторикэ с должности государственного секретаря. По словам министра, ведомство придерживается политики нулевой терпимости к коррупции и окажет правоохранительным органам полное содействие в расследовании.

По данным Национального антикоррупционного центра (НАЦ), представитель одной из компаний якобы передал государственному секретарю денежные средства за содействие в оказании влияния на должностных лиц Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Предполагаемой целью было возобновление разрешения на импорт кормов для птицы и животных из Украины, действие которого ранее было приостановлено после выявленных нарушений.