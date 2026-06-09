В Минздраве может появиться еще один госсекретарь с зарплатой более 53 тысяч леев.

Согласно пояснительной записке, новый госсекретарь будет курировать направления, которые считаются стратегически важными для системы здравоохранения. Речь идет о первичной и общественной медицинской помощи, психическом здоровье, услугах для молодежи, уходе на дому, а также политике в сфере лекарств, медицинских изделий и медицинских технологий, сообщает bani.md

В министерстве считают, что действующие три госсекретаря сейчас выполняют слишком большой объем обязанностей, поэтому перераспределение ответственности необходимо для повышения эффективности принятия решений.

По расчетам ведомства, содержание новой должности обойдется бюджету примерно в 641,1 тысячи леев в год.

Проект также предусматривает расширение IT-подразделения министерства. Служба информационных и коммуникационных технологий (eSănătate) будет преобразована в управление, а число сотрудников увеличится с двух до пяти человек.

Расходы на три новые должности в IT-направлении оцениваются почти в 942 тысячи леев в год, или около 78,5 тысячи леев в месяц.

В результате реорганизации численность центрального аппарата Министерства здравоохранения увеличится с 93 до 97 штатных единиц. Общий финансовый эффект изменений оценивается примерно в 1,7 млн леев ежегодно.