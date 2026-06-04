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unimedia.info logounimedia
4 Июня 2026, 19:41
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Односталко — Минтруду: «Какую зарплату должен получать молдаванин, чтобы не умереть?»

В ходе заседания парламента, где рассматривался законопроект о внесении поправок в нормативные акты, касающиеся минимальных заработных плат, депутат Владимир Односталко задал представителю Министерства труда провокационный вопрос.

Односталко — Минтруду: «Какую зарплату должен получать молдаванин, чтобы не умереть?».
Односталко — Минтруду: «Какую зарплату должен получать молдаванин, чтобы не умереть?».

«Какую минимальную зарплату должен получать гражданин Республики Молдова в нынешних реалиях, чтобы не умереть?» — спросил депутат у государственного секретаря ведомства, пишет unimedia.info

В ответ государственный секретарь Министерства труда Михаил Гавриил-Чобану пояснил, что размер минимальной заработной платы не устанавливается министерством лично, а определяется правительством после консультаций со всеми заинтересованными учреждениями и на основе экономической оценки макроэкономических факторов в стране.

Сам же законопроект, который был представлен в парламенте, предусматривает введение таких понятий, как «коллективные переговоры» и «охват коллективными договорами и коллективными соглашениями». Депутаты одобрили данную инициативу в первом чтении.

Источник
unimedia.info logounimedia
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