Назначен новый госсекретарь Министерства здравоохранения.

Решение одобрило сегодня правительство, передает moldpres.md

Кандидатуру представил министр здравоохранения Эмиль Чебан, который подчеркнул, что Андрей Ункуца будет способствовать достижению целей по развитию и модернизации медицинской системы и будет отвечать за координацию сферы догоспитальной и стационарной медицинской помощи.

«Андрей Ункуца занимал несколько руководящих должностей в медицинских учреждениях и органах публичного управления. С 2020 года он возглавлял крупнейшую республиканскую клиническую больницу в стране. Андрей Ункуца будет способствовать достижению целей по развитию и модернизации медицинской системы и будет отвечать за координацию сферы догоспитальной и стационарной медицинской помощи, реализацию инвестиционных проектов в области здравоохранения, включая строительство региональных больниц в Бельцах и Кагуле», — заявил Эмиль Чебан.