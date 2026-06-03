theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
3 Июня 2026, 13:27
7 679
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Назначен новый госсекретарь Министерства здравоохранения

Назначен новый госсекретарь Министерства здравоохранения. Должность займет Андрей Ункуца, который до сих пор возглавлял Республиканскую клиническую больницу им. Тимофея Мошняги.

Назначен новый госсекретарь Министерства здравоохранения.
Назначен новый госсекретарь Министерства здравоохранения.

Решение одобрило сегодня правительство, передает moldpres.md

Кандидатуру представил министр здравоохранения Эмиль Чебан, который подчеркнул, что Андрей Ункуца будет способствовать достижению целей по развитию и модернизации медицинской системы и будет отвечать за координацию сферы догоспитальной и стационарной медицинской помощи.

«Андрей Ункуца занимал несколько руководящих должностей в медицинских учреждениях и органах публичного управления. С 2020 года он возглавлял крупнейшую республиканскую клиническую больницу в стране. Андрей Ункуца будет способствовать достижению целей по развитию и модернизации медицинской системы и будет отвечать за координацию сферы догоспитальной и стационарной медицинской помощи, реализацию инвестиционных проектов в области здравоохранения, включая строительство региональных больниц в Бельцах и Кагуле», — заявил Эмиль Чебан.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте