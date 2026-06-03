Назначен новый госсекретарь Министерства здравоохранения
Назначен новый госсекретарь Министерства здравоохранения. Должность займет Андрей Ункуца, который до сих пор возглавлял Республиканскую клиническую больницу им. Тимофея Мошняги.
Решение одобрило сегодня правительство, передает moldpres.md
Кандидатуру представил министр здравоохранения Эмиль Чебан, который подчеркнул, что Андрей Ункуца будет способствовать достижению целей по развитию и модернизации медицинской системы и будет отвечать за координацию сферы догоспитальной и стационарной медицинской помощи.
«Андрей Ункуца занимал несколько руководящих должностей в медицинских учреждениях и органах публичного управления. С 2020 года он возглавлял крупнейшую республиканскую клиническую больницу в стране. Андрей Ункуца будет способствовать достижению целей по развитию и модернизации медицинской системы и будет отвечать за координацию сферы догоспитальной и стационарной медицинской помощи, реализацию инвестиционных проектов в области здравоохранения, включая строительство региональных больниц в Бельцах и Кагуле», — заявил Эмиль Чебан.