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logos.press.md logologos
30 Июля 2026, 10:12
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Госинспекция по труду переехала в новый офис в Кишиневе

Более 9,15 млн леев вложено в ремонт и оборудование помещений Госинспекции по труду в здании министерства труда и соцзащиты в Кишиневе.

Госинспекция по труду переехала в новый офис в Кишиневе.
Госинспекция по труду переехала в новый офис в Кишиневе.

В новых помещениях будут размещаться центральный аппарат Госинспекции по труду, а также ее кишиневское отделение. Ведомству обеспечены современные условия работы. Предусмотрены зона для приема посетителей, кол-центр, конференц-зал с оборудованием для синхронного перевода, а также офисные помещения, сообщает logos-press.md

Реновация была профинансирована Евросоюзом в рамках проекта «Поддержка ЕС в создании инклюзивных рынков труда в Молдове». Он реализуется Международной организацией труда (МОТ) в течение двух лет (2024-2026 гг.) с общим бюджетом в 2 млн евро.

Цифровизация услуг

Проект  включает реформу госслужб занятости и инспекции труда, а также цифровизацию услуг. Инспекторам  предоставлены 30 камер, использование которых во время проверок обязательно.

Разработан новый сайт учреждения — ism.gov.md. Это удобная платформа для получения информации и сообщениях о незаконных действиях.

Также в рамках проекта 20 представителей минтруда, МОТ и социальных партнеров прошли сертификацию по расследованию несчастных случаев на производстве, а 25 — обучение по выявлению гендерной дискриминации на рабочем месте.

Кроме того, разработаны учебный план и программа подготовки инструкторов МОТ. Совместно с Национальной конфедерацией профсоюзов и Национальной конфедерацией работодателей разработана общенациональная информационно-просветительская кампания по борьбе с нелегальной занятостью и поощрению безопасности и гигиены труда.

В рамках проекта для Нацагентства занятости населения профинансировано и строительство нового офиса в Чимишлии, который будет обслуживать весь южный регион, а также приобретены автомобили, ИТ-оборудование, др.

Источник
logos.press.md logologos
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