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bani.md logobani
31 Июля 2026, 15:00
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Глава Кадастра: После переоценки жилья многие молдаване стали «миллионерами» на бумаге

Переоценка около 6,5 млн объектов недвижимости в Республике Молдова может привести к тому, что многие владельцы жилья будут, по крайней мере на бумаге, обладать недвижимостью стоимостью более миллиона леев.

Глава Кадастра: После переоценки жилья многие молдаване стали «миллионерами» на бумаге.
Глава Кадастра: После переоценки жилья многие молдаване стали «миллионерами» на бумаге.

На вопрос, означает ли это, что значительная часть молдаван стала «миллионерами», директор Агентства геодезии, картографии и кадастра Иван Даний ответил, что это лишь отражает изменения на рынке, сообщает bani.md

«Я не знаю, с какого порога человека можно считать миллионером — когда квартира стоит миллион леев или миллион сто тысяч. Не могу сказать, но такова экономическая реальность», — заявил Иван Даний.

По словам главы агентства, после переоценки кадастровая стоимость квартир в среднем выросла в 2,9 раза, и в большинстве случаев снижения стоимости недвижимости зафиксировано не было.

«Могу сказать, что в среднем стоимость квартир выросла в 2,9 раза», — отметил он.

При этом он уточнил, что снижение кадастровой стоимости возможно лишь в тех случаях, когда собственники представляют техническую экспертизу, подтверждающую, что объект больше не пригоден для эксплуатации.

Отвечая на вопрос, приведут ли новые кадастровые оценки автоматически к увеличению налога на недвижимость, Иван Даний подчеркнул, что этого не произойдет автоматически. По его словам, решение о размере налоговых ставок принимают исключительно органы местного самоуправления.

«Мы не видим риска автоматического повышения налога, если примэрия установит соответствующую ставку. Это решение остается за местными властями», — пояснил директор агентства.

Новые кадастровые оценки будут официально доведены до сведения собственников в сентябре, а применять их планируется с 1 января 2027 года.

Источник
bani.md logobani
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