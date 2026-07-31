Глава Кадастра: После переоценки жилья многие молдаване стали «миллионерами» на бумаге.

Переоценка около 6,5 млн объектов недвижимости в Республике Молдова может привести к тому, что многие владельцы жилья будут, по крайней мере на бумаге, обладать недвижимостью стоимостью более миллиона леев.

На вопрос, означает ли это, что значительная часть молдаван стала «миллионерами», директор Агентства геодезии, картографии и кадастра Иван Даний ответил, что это лишь отражает изменения на рынке, сообщает bani.md

«Я не знаю, с какого порога человека можно считать миллионером — когда квартира стоит миллион леев или миллион сто тысяч. Не могу сказать, но такова экономическая реальность», — заявил Иван Даний.

По словам главы агентства, после переоценки кадастровая стоимость квартир в среднем выросла в 2,9 раза, и в большинстве случаев снижения стоимости недвижимости зафиксировано не было.

«Могу сказать, что в среднем стоимость квартир выросла в 2,9 раза», — отметил он.

При этом он уточнил, что снижение кадастровой стоимости возможно лишь в тех случаях, когда собственники представляют техническую экспертизу, подтверждающую, что объект больше не пригоден для эксплуатации.

Отвечая на вопрос, приведут ли новые кадастровые оценки автоматически к увеличению налога на недвижимость, Иван Даний подчеркнул, что этого не произойдет автоматически. По его словам, решение о размере налоговых ставок принимают исключительно органы местного самоуправления.

«Мы не видим риска автоматического повышения налога, если примэрия установит соответствующую ставку. Это решение остается за местными властями», — пояснил директор агентства.

Новые кадастровые оценки будут официально доведены до сведения собственников в сентябре, а применять их планируется с 1 января 2027 года.