Молдова входит в перечень стран с высоким показателем тюремного заключения.

По состоянию на 31 января 2025 года странами с самыми высокими показателями тюремного заключения были Турция (458 заключенных на 100 000 жителей), Азербайджан (271), Республика Молдова (245), Грузия (232), Венгрия (206), Черногория (200), Албания (192), Польша (189), Латвия (189), Чехия (178), Сербия (174), Литва (154) и Словакия (151), сообщает logos-press.md

Другие тюремные системы с высокими показателями тюремного заключения включали Шотландию (Великобритания) (148), Северную Македонию (146) и Англию и Уэльс (Великобритания) (141).

Тюрьмы переполнены

В сообщении Совета Европы отмечается, что в странах с населением более 500 000 человек 14 тюремных систем сообщили о том, что количество заключенных превышает количество доступных мест. В девяти тюремных администрациях зафиксирована сильная переполненность: Турция и Франция (по 131 заключенному на 100 мест), Хорватия (123), Италия (121), Мальта (118), Кипр (117), Венгрия (115), Бельгия (114) и Ирландия (112).

В пяти тюремных администрациях зафиксирована умеренная переполненность: Финляндия (110), Греция (108), Шотландия (Великобритания) (106), Северная Македония (104) и Швеция (103). Близки к медианной плотности в 89 заключенных на 100 мест находятся Северная Ирландия (Великобритания) (89), Исландия (88), Республика Молдова (87) и Черногория (85).

Средний возраст заключенных в европейских пенитенциарных учреждениях составляет 39 лет, с существенными различиями между странами. В Италии и Португалии зафиксирован самый высокий средний возраст (42), за ними следуют Черногория, Эстония и Сербия (41).

Самые молодые средние показатели численности заключенных были зафиксированы в Республике Молдова (30), Швеции (34), а также во Франции, на Кипре и в Дании (35).

Исследование подчеркивает высокую долю заключенных в возрасте 65 лет и старше в некоторых странах, в Молдове они составляют 4,2% от общего числа.

Сидят не только собственные граждане

В докладе подчеркивается, что в целом 17% заключенных в европейских тюрьмах составляют неграждане.

В странах с населением более 500 000 человек тюремная администрация с особенно высокой долей иностранных граждан располагалась в следующих странах: Люксембург (78%), Швейцария (73%), Кипр (54%), Австрия (53%), Словения (52%), Каталония (Испания) (52%), Греция (52%), Мальта (51%), Германия (47%) и Бельгия (43%).

Самые низкие показатели были зафиксированы в Румынии (1,1%), Республике Молдова (1,9%), Азербайджане (2,2%), Украине (2,2%), Федерации Боснии и Герцеговины (БИГ) (2,8%), Болгарии (3,1%), Албании (3,4%), Венгрии (3,6%), Польше (3,7%), Литве (3,8%), Турции (3,8%) и Сербии (4,5%).

По состоянию на 31 января 2025 года 26% всех заключенных в европейских тюрьмах находились под стражей до суда. Республика Молдова по этому показателю располагается в нижней части списка, численность заключенных до суда составляет 19%.