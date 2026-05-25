25 Мая 2026, 08:29
В Венесуэле заключённые захватили тюрьму

В венесуэльском штате Баринас заключённые захватили следственный изолятор (INJUBA) и устроили забастовку. Об этом сообщили в Венесуэльском центре мониторинга тюрем.

По данным ведомства, инцидент произошёл 24 мая. В протестах участвуют 1,2 тысячи мужчин и 100 женщин. Причиной стало назначение неделю назад нового директора тюрьмы Элвиса Макуаре Герреро. Заключённые утверждают, что с его приходом их начали пытать, избивать и обыскивать.

Более 120 человек после назначения Герреро оказались в штрафных изоляторах. Заключённые требуют увольнения директора.

Протестующие поднялись на крыши тюремных башен, некоторые из них подожгли матрасы. Охрана и новый директор начали стрелять по протестующим, есть раненые.

Власти Венесуэлы никак не комментировали инцидент. Центр мониторинга тюрем возложил ответственность за возможные последствия на министра по делам пенитенциарной системы Хулио Гарсию Серпу и призвал прокуратуру и омбудсмена страны вмешаться в ситуацию.


