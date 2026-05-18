НАПУ объяснила особый режим в тюрьме Леова после сообщений о голодовке заключенных
Национальная администрация пенитенциарных учреждений заявила, что постоянно следит за ситуацией в тюрьме № 3 в Леова, где ранее сообщалось о голодовке заключенных и случаях членовредительства.
Комментарий опубликован после сообщений о напряженной ситуации в учреждении.
В администрации утверждают, что принятые меры были направлены на восстановление порядка и обеспечение безопасности тюрьмы.
По данным НАПУ, во время проверок в учреждении обнаружили запрещенные предметы и вещества. После этого, как утверждает администрация, небольшая группа заключенных спровоцировала акции неповиновения и конфликты.
В связи с этим введенный на 10 дней особый режим в НАПУ называют законной и временной мерой.
В администрации заявили, что государство не будет терпеть проявления насилия и влияние криминальной субкультуры в тюрьмах. При этом там утверждают, что права заключенных, включая доступ к медицинской помощи, остаются гарантированными и находятся под постоянным контролем компетентных учреждений.