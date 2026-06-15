Главу полиции Молдовы заметили в парламенте с сумкой люксового бренда.

На кадрах, сделанных во время заседания, можно заметить ремень аксессуара, на котором нанесено название бренда. Согласно предложениям, доступным в интернете, стоимость подобных изделий может достигать нескольких тысяч евро в зависимости от модели, сообщает unimedia.info

Журналисты запросили комментарий у главы Генерального инспектората полиции, однако на момент публикации ответа получено не было.

В сентябре прошлого года в социальных сетях появились фотографии обуви, в которых глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану пришёл на встречу с блогерами. Тогда пользователи утверждали, что это обувь люксового бренда стоимостью в несколько сотен евро. В ответ Чернэуцану заявил, что эта информация не соответствует действительности и является частью российской пропагандистской кампании, направленной на его дискредитацию.

«Шлёпанцы куплены в обычном бутике в Кишинёве», — отметил тогда глава полиции.