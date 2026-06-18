Боля об отстранении Вангели: Госдолжности нельзя рассматривать как привилегии.

Министр инфраструктуры Владимир Боля прокомментировал отстранение от должности директора MoldATSA Думитру Вангели после расследования законности документов, представленных им на конкурс на должность руководителя учреждения.

«Государственные должности нельзя рассматривать как привилегии, их нельзя занимать по своему усмотрению. Их следует выполнять профессионально, честно и с полным уважением к закону», — отметил Боля, передает unimedia.info

«Я считаю важным помнить одну важнейшую вещь: наша задача — не защищать должности, а укреплять доверие людей к государству.

Занимая государственную должность, вы представляете не только учреждение, вы представляете государство, вы представляете деньги налогоплательщиков, вы представляете доверие граждан.

Поэтому государственные должности не могут рассматриваться как привилегии и не могут занимать по своему усмотрению. Они должны заниматься с профессионализмом, честностью и полным уважением к закону.

Когда возникают законные вопросы о компетентности, справедливости или честности, ответом должны быть прозрачность, ясность и принятие», — отметил министр инфраструктуры Владимир Боля.