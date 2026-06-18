theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
18 Июня 2026, 21:30
9
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Боля об отстранении Вангели: Госдолжности нельзя рассматривать как привилегии

Министр инфраструктуры Владимир Боля прокомментировал отстранение от должности директора MoldATSA Думитру Вангели после расследования законности документов, представленных им на конкурс на должность руководителя учреждения.

Боля об отстранении Вангели: Госдолжности нельзя рассматривать как привилегии.
Боля об отстранении Вангели: Госдолжности нельзя рассматривать как привилегии.

«Государственные должности нельзя рассматривать как привилегии, их нельзя занимать по своему усмотрению. Их следует выполнять профессионально, честно и с полным уважением к закону», — отметил Боля, передает unimedia.info

«Я считаю важным помнить одну важнейшую вещь: наша задача — не защищать должности, а укреплять доверие людей к государству.

Занимая государственную должность, вы представляете не только учреждение, вы представляете государство, вы представляете деньги налогоплательщиков, вы представляете доверие граждан.

Поэтому государственные должности не могут рассматриваться как привилегии и не могут занимать по своему усмотрению. Они должны заниматься с профессионализмом, честностью и полным уважением к закону.

Когда возникают законные вопросы о компетентности, справедливости или честности, ответом должны быть прозрачность, ясность и принятие», — отметил министр инфраструктуры Владимир Боля.

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте