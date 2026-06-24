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rupor.md logorupor
24 Июня 2026, 19:27
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В Хынчештах на три дня ограничат движение на дороге R33

В Хынчештах с 25 по 27 июня временно ограничат движение на дороге R33 из-за работ по укладке верхнего слоя асфальта.

В Хынчештах на три дня ограничат движение на дороге R33.
В Хынчештах на три дня ограничат движение на дороге R33.

25 июня ограничения будут действовать на правой стороне участка между улицей Куза Водэ, км 0+440, и улицей 31 Августа 1989 года, №82, км 1+734, передает rupor.md

26 июня движение ограничат уже на левой стороне этого же участка.

27 июня движение полностью перекроют на участке от км 0+000 до км 0+440. Ограничения затронут также пересечения с улицами Кишинэулуй, №1, 31 Августа 1989 года, №5, Михалча Хынку и 31 Августа 1989 года, №2/1–2.

Полное перекрытие будет действовать до 20:00, чтобы завершить работы по асфальтированию.

Водителей и жителей района просят соблюдать временные дорожные знаки и указания регулировщиков.

Источник
rupor.md logorupor
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