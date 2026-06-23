ANI выявил необоснованное имущество почти на 1 млн леев у сотрудницы пробации.

Национальный орган по неподкупности выявил имущество необоснованного происхождения почти на миллион леев у начальницы службы Национального инспектората пробации.

По данным ANI, в результате проверки была установлена разница в 971 803 лея между доходами, расходами и имуществом чиновницы и одного из членов ее семьи, передает nordnews.md

Согласно акту констатации ANI, проверка имущества и личных интересов охватила период с ноября 2017 года по ноябрь 2025 года.

Инспекторы установили, что чиновница не задекларировала некоторые движимые активы и денежные сбережения. Также была выявлена необоснованная разница в имуществе начальницы Службы бухгалтерии Тамары Негреску и одного из членов ее семьи.

По данным ANI, самая большая разница возникла в 2021 году после покупки квартиры и двух парковочных мест. Общая стоимость инвестиций, по оценке инспекторов, превысила финансовые возможности, которые смогли подтвердить чиновница и ее семья.

В ходе проверки Тамара Негреску заявила, что недвижимость была приобретена в рассрочку, а часть средств поступила от близких родственников. По ее словам, речь шла о займах от родителей мужа, брата мужа и ее собственного брата, которые были предоставлены в рамках семейных договоренностей и использованы для оплаты взносов за квартиру.

ANI отклонил эти объяснения, указав, что они не были подтверждены достаточными доказательствами.

Ведомство установило нарушение правового режима декларирования имущества и личных интересов. Дело будет передано в суд для рассмотрения вопроса о возможной конфискации необоснованного имущества.

После вступления акта констатации в окончательную силу к чиновнице также будет применен запрет на занятие государственных должностей сроком на три года.

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Центр в течение 30 дней.