Директор «Drumuri Căușeni» оспаривает в суде решение ANI о необоснованном имуществе.

Директор «Drumuri Căușeni» Роман Сербенко оспорил в суде акт ANI о выявленной необоснованной разнице более чем 418 000 леев между его доходами и имуществом.

Согласно данным Портала национальных судов, дело было зарегистрировано в Апелляционной палате Кишинёва 23 июня. В иске Сербенко требует аннулировать решение ANI, передает tvrmoldova.md

Ранее, в мае, ANI установила нарушение режима декларирования имущества и личных интересов. Проверка была начата в августе 2025 года после служебной инициативы о возможных несоответствиях в декларациях чиновника.

Инспекторы проанализировали финансовые операции за 2023–2025 годы, включая покупку и продажу автомобилей и недвижимости, а также доходы Сербенко и членов его семьи. В частности, речь идет о приобретении автомобиля BMW 320 GT за 330 000 леев, продаже квартиры за 15 000 евро и покупке нового жилья в Кишинёве за 50 000 евро.

В ходе проверки директор предприятия заявил, что использовал средства от продажи имущества, личные сбережения, банковские кредиты и помощь родственников.

Однако ANI пришла к выводу, что представленные объяснения не подтверждают законность происхождения средств, и подтвердила наличие необоснованной разницы в размере более 418 000 леев.