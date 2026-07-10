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radiomoldova.md logoradiomoldova
10 Июля 2026, 14:25
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Глава СИБ о мошенничествах: В Москве поставлена задача бить по кошелькам молдаван

Глава СИБ Александр Мустяцэ считает, что базы персональных данных граждан, полученные российскими спецслужбами, могли быть переданы преступным группировкам, специализирующимся на мошенничестве, что привело к росту телефонных афер.

Глава СИБ о мошенничествах: В Москве поставлена задача бить по кошелькам молдаван.
Глава СИБ о мошенничествах: В Москве поставлена задача бить по кошелькам молдаван.

«На первый взгляд это выглядит как обычное мошенничество. Но, изучив масштабы явления и имеющиеся оперативные данные, становится ясно, что где-то в Москве была поставлена задача: бейте по кошельку, бейте по доверию», — заявил Мустяцэ в интервью ZdG, сообщает Radio Moldova.

По словам главы СИБ, сбор персональных данных — не новое явление, однако с развитием технологий изменились способы их использования.

«Мы увидели, что эти базы данных, полученные из разных источников — будь то dark web или кибератаки с проникновением и хищением информации, — впоследствии были переданы организованным преступным группам, специализирующимся на мошенничестве», — отметил он.

Директор спецслужбы добавил, что масштаб происходящего убедил аналитиков СИБ в том, что речь идет о скоординированной операции.

«Анализируя, насколько выросло число мошенничеств по определенным схемам в Молдове, мы пришли к выводу, что это координированная акция. Была поставлена задача: максимально ударить по кошелькам молдаван», — подчеркнул Мустяцэ.

По данным расследований СИБ, мошеннические колл-центры находятся не на территории Молдовы, а за ее пределами, о чем, в частности, свидетельствует акцент звонивших..

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
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