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ipn
3 Июля 2026, 14:50
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Глава Пограничной полиции проверен НОН после сообщения о покупках недвижимости

Начальник отдела уголовных расследований Пограничной полиции Владимир Батку находится под проверкой Национального органа по неподкупности (НОН).

Глава Пограничной полиции проверен НОН после сообщения о покупках недвижимости.
Глава Пограничной полиции проверен НОН после сообщения о покупках недвижимости.

Это произошло после того, как инспекторы были уведомлены о некоторых несоответствиях в его декларации о доходах и имуществе, передает ipn.md

По данным НОН, проверки касаются задекларированных доходов и совершённых покупок, в том числе за счёт кредитов.

Он приобрёл квартиру площадью более 63 квадратных метров в 2024 году, за которую заплатил около 45 тысяч евро. В 2025 году чиновник также приобрёл ещё один объект недвижимости и гараж, которые стоили более 10 тысяч евро.

Параллельно с этим глава Пограничной полиции оформил семь займов в евро и фунтах стерлингов в период 2024–2025 годов, в общей сложности более 100 тысяч евро и 13 тысяч фунтов стерлингов, с очень короткими сроками возврата, некоторые из которых истекают в 2027 или 2030 годах. После предварительной оценки учреждение сочло, что имеются достаточные основания для начала расследования относительно того, как были совершены эти покупки.

После завершения проверок расследуемое лицо будет официально уведомлено и получит возможность представить объяснения и документы относительно источника финансовых средств, отмечается в сообщении НОН.

Источник
ipn
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