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tvrmoldova.md logotvrmoldova
6 Июня 2026, 08:36
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Шор проиграл иск против НОН по поводу необоснованного имущества

Суд центральной Апелляционной палаты отклонил иск Илана Шора и оставил в силе акт Национального органа по неподкупности (НОН) о выявлении значительной разницы между его активами и доходами.

Шор проиграл иск против НОН по поводу необоснованного имущества.
Шор проиграл иск против НОН по поводу необоснованного имущества.

Шор требовал аннулирования решения, вынесенного этим учреждением в ноябре 2024 года, о необоснованном имуществе на сумму более 10 миллионов леев, передает tvrmoldova.md

Решение было вынесено 28 мая 2026 года. Суд отклонил иск, поданный Иланом Шором, и оставил в силе решение НОН от 25 ноября 2024 года. Решение может быть обжаловано в ВСП в течение двух месяцев.

По заключению НОН, за 2015 год была установлена разница в 6,44 млн леев между имуществом и официальными доходами. Кроме того, за период 2016–2022 годов выявлено необоснованное имущество на сумму более 4,38 млн леев. Общая сумма незадекларированных средств превышает 10,8 млн леев.

Национальный орган по неподкупности потребовал конфискации необоснованного имущества и применил к Илану Шору запрет занимать публичные должности и должности государственной важности сроком на три года.

Решение Апелляционной палаты может быть обжаловано в Высшей судебной палате.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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