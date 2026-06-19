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noi.md logonoi
19 Июня 2026, 17:51
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Бывший председатель Флорештского района Штефан Паниш проиграл судебный спор с НОН

Штефан Паниш, отец бывшего судьи Алексея Паниша, рискует лишиться почти 270 тысяч леев после того, как суд первой инстанции удовлетворил иск НОН и распорядился о конфискации имущества, признанного необоснованным.

Бывший председатель Флорештского района Штефан Паниш проиграл судебный спор с НОН.
Бывший председатель Флорештского района Штефан Паниш проиграл судебный спор с НОН.

В то же время бывшего чиновника обязали выплатить государственную пошлину в размере более 8 000 леев. По данным портала anticoruptie.md, решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева (сектор Центр) в течение 30 дней, передает noi.md

В сентябре 2021 года НОН установил, что в период с 2012 по 2020 год Штефан Паниш приобрел около 200 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Инспектор по неподкупности выявил у Паниша и его супруги существенную разницу между декларируемым и фактически полученным имуществом. 

Согласно договорам купли-продажи, стоимость приобретенных Штефаном Панишем участков варьировалась от 1 000 до более чем 200 000 леев. Таким образом, инспектор по неподкупности Александр Ставинский констатировал существенную разницу между задекларированным имуществом и полученными доходами на общую сумму около 2 миллионов леев. 

Из этой общей суммы за период 2012–2016 годов инспектор выявил явную разницу в размере более 1,6 миллиона леев. На основе ранее действовавшего законодательства (до вступления в силу закона о НОН) инспектор по неподкупности обратился в компетентные органы для проведения проверок на предмет налоговых и уголовных правонарушений. 

Что касается периода 2016–2020 годов, инспектор установил существенную разницу в размере около 270 000 леев, которая была признана суммой необоснованного характера. Со своей стороны, Паниш через своего адвоката сумел документально обосновать часть принадлежащего ему имущества.

Источник
noi.md logonoi
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