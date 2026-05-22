22 Мая 2026, 22:15
Три прокурора не прошли внешнюю оценку из-за финансовых нарушений
Прокуроры Эдуард Варзар и Геннадий Пырлий, оба из Генеральной прокуратуры, и Вячеслав Потынга, прокурор Кишиневской муниципальной прокуратуры, не прошли внешнюю оценку.
Результаты были представлены Комиссией по оценке прокуроров, завершившей процедуру проверки этической и финансовой добросовестности, передает rupor.md
Эдуард Варзар и Вячеслав Потынга были оценены в связи с их предыдущей работой в качестве прокуроров в Антикоррупционной прокуратуре.
После анализа оценочные комиссии пришли к выводу, что три прокурора не соответствуют критериям финансовой добросовестности, и предложили не проводить внешнюю оценку.
Отчеты об оценке были направлены соответствующим лицам и в Высший совет прокуроров (ВСП). Они будут опубликованы после истечения срока обжалования решений ВСП или в течение трех дней после вынесения окончательного решения Верховным судом.