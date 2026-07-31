НБМ и MoldATSA лидируют по числу «неприлично высоких» зарплат в госсекторе.

Национальный банк Молдовы (НБМ) и государственное предприятие MoldATSA концентрируют более половины зарплат свыше 50 тысяч леев в государственном секторе.

Об этом свидетельствует анализ, представленный премьер-министром Василе Тофаном, проведенный на основе данных Государственной налоговой службы по около 40 тысячам сотрудников 125 государственных учреждений и предприятий, сообщает bani.md

Данные показывают, что 439 человек, что составляет 1,1% от общего числа проанализированных работников, получают чистую зарплату более 50 тысяч леев, а 152 человека имеют доходы, превышающие 80 тысяч леев в месяц.

По количеству сотрудников с зарплатами выше 50 тысяч леев лидирует Национальный банк Молдовы — 124 человека, из которых 61 сотрудник получает более 80 тысяч леев в месяц. На втором месте находится MoldATSA — 102 работника с зарплатами свыше 50 тысяч леев, из которых 60 человек получают более 80 тысяч леев.

Далее следуют Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) — 36 зарплат выше 50 тысяч леев и шесть выше 80 тысяч леев, Energocom — 24 зарплаты свыше 50 тысяч леев и одна выше 80 тысяч леев, а также Агентство электронного управления, где 12 сотрудников получают более 50 тысяч леев.

Если анализировать медианную чистую зарплату, рейтинг возглавляет НАРЭ с показателем 43 981 лей, далее идут MoldATSA — 43 200 леев, Energocom — 36 964 лея, Агентство электронного управления — 32 500 леев и Национальный банк Молдовы — 30 341 лей.

Анализ правительства также показывает, что 85,8% сотрудников исследованных учреждений получают чистую зарплату менее 20 тысяч леев, а медианная зарплата во всем рассмотренном государственном секторе составляет около 9 тысяч леев.