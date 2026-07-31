theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
31 Июля 2026, 20:08
15
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

НБМ и MoldATSA лидируют по числу «неприлично высоких» зарплат в госсекторе

Национальный банк Молдовы (НБМ) и государственное предприятие MoldATSA концентрируют более половины зарплат свыше 50 тысяч леев в государственном секторе.

НБМ и MoldATSA лидируют по числу «неприлично высоких» зарплат в госсекторе.
НБМ и MoldATSA лидируют по числу «неприлично высоких» зарплат в госсекторе.

Об этом свидетельствует анализ, представленный премьер-министром Василе Тофаном, проведенный на основе данных Государственной налоговой службы по около 40 тысячам сотрудников 125 государственных учреждений и предприятий, сообщает bani.md

Данные показывают, что 439 человек, что составляет 1,1% от общего числа проанализированных работников, получают чистую зарплату более 50 тысяч леев, а 152 человека имеют доходы, превышающие 80 тысяч леев в месяц.

По количеству сотрудников с зарплатами выше 50 тысяч леев лидирует Национальный банк Молдовы — 124 человека, из которых 61 сотрудник получает более 80 тысяч леев в месяц. На втором месте находится MoldATSA — 102 работника с зарплатами свыше 50 тысяч леев, из которых 60 человек получают более 80 тысяч леев.

Далее следуют Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) — 36 зарплат выше 50 тысяч леев и шесть выше 80 тысяч леев, Energocom — 24 зарплаты свыше 50 тысяч леев и одна выше 80 тысяч леев, а также Агентство электронного управления, где 12 сотрудников получают более 50 тысяч леев.

Если анализировать медианную чистую зарплату, рейтинг возглавляет НАРЭ с показателем 43 981 лей, далее идут MoldATSA — 43 200 леев, Energocom — 36 964 лея, Агентство электронного управления — 32 500 леев и Национальный банк Молдовы — 30 341 лей.

Анализ правительства также показывает, что 85,8% сотрудников исследованных учреждений получают чистую зарплату менее 20 тысяч леев, а медианная зарплата во всем рассмотренном государственном секторе составляет около 9 тысяч леев.

НБМ и MoldATSA лидируют по числу «неприлично высоких» зарплат в госсекторе

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте