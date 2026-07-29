НБМ на фоне обсуждения зарплат сотрудников заявил о кампании по дискредитации учреждения.

Национальный банк Молдовы (НБМ) объясняет высокие зарплаты своего руководства и рост расходов на персонал необходимостью удерживать конкурентные выплаты ввиду сложности стоящих перед регулятором задач.

Объяснения прозвучали на ведомственном ресурсе учреждения ввиду распространении в публичном пространстве информации, по мнению НБМ, «дискредитирующей и подрывающей доверие общественности к центральному банку» по политическим причинам, сообщает logos-press.md

Как считают там, такой подход к независимому государственному институту недопустим, поскольку «решения НБМ влияют на экономику в целом, безопасность сбережений населения, доверие к финансовой системе и международную репутацию Республики Молдова».

«Для привлечения и удержания специалистов высокой квалификации центральный банк конкурирует на рынке труда с коммерческими банками, финансовыми компаниями и международными институтами. Следовательно, в этих условиях необходима конкурентоспособная система оплаты труда для сохранения экспертных знаний, от которых зависит качество решений НБМ и безопасное и стабильное функционирование финансовой системы», считает регулятор.

По заверениям банка, нынешняя система оплаты труда, основанная на оценке должностей, была внедрена в 2018 году при поддержке экспертов из «KORN FERRY-Hay Group» — мирового международного лидера в области управления персоналом, и не доверять мировым лидерам у ведомства не было причин.

Одновременно Нацбанк выражает понимание обеспокоенности общества в контексте развернувшихся публичных дебатов об уровне вознаграждения в государственных учреждениях, заверяя, что «законно управляет своими ресурсами».