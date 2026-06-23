В Кишинёве обнаружен подозрительный предмет с символикой радиационной опасности.

Во дворе жилого дома на бульваре Траян, 19/1 в столичном секторе Ботаника были обнаружены два подозрительных предмета с маркировкой радиационной опасности.

На место прибыли сотрудники полиции и пожарные. Территория вокруг обнаруженных предметов была оцеплена. Однако, как утверждают очевидцы, у прибывших служб не оказалось специального оборудования для проверки уровня радиации и безопасного изъятия подозрительных объектов.

Впоследствии была вызвана специализированная служба Bombteh, специалисты которой должны провести обследование находки и определить степень возможной опасности.

По информации жителей дома, обнаруженные предметы могут являться частью оборудования для измерения радиационного фона в помещениях или содержать фильтры с радиоактивным источником. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Спустя более двух часов после обнаружения подозрительных объектов территория продолжала оставаться оцепленной, а жители ожидали прибытия специалистов для проведения необходимых проверок.

На момент публикации официальные органы не сообщили о результатах обследования предметов и уровне потенциальной угрозы для населения.