Глава МВД: Мы пересмотрим процедуры работы полицейских на трассах.

После трагической аварии, произошедшей 23 июня в Сынжерейском районе, процедуры работы патрульных полицейских на национальных трассах могут быть пересмотрены. Об этом заявила министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин.

По словам главы МВД, таким образом власти надеются предотвратить подобные трагедии в будущем. Чиновница уточнила, что будут выработаны решения для минимизации возможных рисков для сотрудников, пишет realitatea.md

«Полицейские находились на обочине. Вследствие этого трагического происшествия мы пересмотрим действующие процедуры, чтобы в аналогичных ситуациях последствия были менее тяжёлыми. Наша цель — снизить риски, связанные с ДТП со смертельным исходом или тяжёлыми травмами», — пояснила Даниела Мисаил-Никитин.

Пересмотр процедур работы полицейских при нахождении на национальных трассах также потребовал премьер-министр Александр Мунтяну. По его мнению, если бы перед полицейской машиной находилось другое транспортное средство или автомобиль был бы припаркован иначе, сотрудники могли бы избежать столкновения и стать менее уязвимыми.