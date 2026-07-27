Глава Минздрава о росте зарплат врачам: Не могу это гарантировать, но будем работать

Министр здравоохранения Александр Гаснаш заявил, что пока не может пообещать повышение зарплат медицинским работникам до конца 2026 года, однако подчеркнул, что намерен добиваться увеличения доходов врачей.

Вопрос о возможном повышении зарплат медиков министр получил в парламенте от депутата ПСРМ Адриана Доментюка, сообщает unimedia.info

«Господин министр, недавно я получил сообщение от коллектива врачей и не могу не задать вам этот вопрос. Медики хотят знать: будут ли до конца года повышены зарплаты или нет? В последние годы повышения не было», — отметил депутат.

В ответ Александр Гаснаш заявил, что не может взять на себя такое обязательство на данный момент.

«Я не могу сегодня это гарантировать, но, безусловно, моя цель — чтобы зарплаты были выше, чтобы они постоянно росли и были достойными. Ситуация намного сложнее, это не зависит только от моего желания. Есть также закон о системе оплаты труда, который необходимо обсудить», — сказал министр.

Он добавил, что будет делать все возможное для повышения зарплат работников системы здравоохранения.

«Сегодня у меня нет ответа ни для вас, ни для коллег-медиков, но мы обсуждаем эти повышения, и это решение, за которое отвечает вся команда и мы все вместе», — заявил Гаснаш.

Ранее, в конце июня, Министерство финансов предложило реформу оплаты труда, в рамках которой повышение зарплат могли бы получить учителя, врачи, полицейские, социальные работники и другие более 170 тысяч бюджетников.