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deschide.md logodeschide
17 Июня 2026, 16:35
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Глава Минфина — фермерам, готовящим протесты: Найдём точечные решения

Министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил, что фермеры-экспортёры не пострадают от реформы НДС, а проблемы с ликвидностью из-за задержек возврата налога будут решены точечными мерами.

Глава Минфина — фермерам, готовящим протесты: Найдём точечные решения.
Глава Минфина — фермерам, готовящим протесты: Найдём точечные решения.

Об этом он заявил после того, как фермеры анонсировали новые протесты на 24 июня. По словам министра, для экспортной продукции НДС будут возвращать полностью, поэтому изменения не должны затронуть аграриев, пишет deschide.md

«Есть отдельные моменты, когда фермеры указывают, что до экспорта НДС нужно заплатить, а возвращают его позже. Здесь речь идёт не о конкурентоспособности, а о доступе к оборотному капиталу. У нас очень конструктивные переговоры с теми, кто готов обсуждать, а не просто выходить на протесты», — сказал он.

Глава Минфина заявил, что власти ведут диалог с фермерами, чтобы найти решения по их проблемам, и правительство вмешается, чтобы экспортёры не несли дополнительных затрат из-за задержек с возвратом НДС.

«Мы должны полностью возвращать акциз на дизельное топливо для сельского хозяйства и возвращать НДС ежемесячно. Если из-за месячной задержки у фермера возникает нехватка средств, мы найдём точечные решения, не создавая новых проблем. У нас очень хороший диалог с теми, кто хочет эти решения найти», — добавил Гаврилицэ.

Напомним, Ассоциация «Сила фермеров» объявила, что аграрии снова выйдут на протест с техникой 24 июня, если власти не продвинутся в решении их требований. По данным ассоциации, после протестов в середине июня правительство не дало конкретного ответа на запросы фермеров.

Источник
deschide.md logodeschide
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