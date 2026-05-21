21 Мая 2026, 14:40
10 676
Гаврилицэ: Растрата государственных ресурсов происходит не по злому умыслу

Таким мнением поделился министр финансов Андриан Гаврилицэ на проходящих учебных мероприятиях Государственной инспекции финансового контроля (ГИФК), посвященных борьбе с нарушениями, выявленными в ходе финансовых проверок.

Цель мероприятий – «укрепление финансовой дисциплины, единообразное применение нормативно-правовой базы и оказание поддержки органам власти в правильном и эффективном управлении государственными ресурсами». Об этом сообщает ведомственный сайт, уточняя, что наряду с ГИФК, свои знания в борьбе с растратами государственного имущества пополняют представители центральных и местных органов власти, а также предпринимательских организаций, сообщает logos-press.md

В повестку дня, например, включены темы, касающиеся основных нарушений, выявленных ГИФК в «сфере государственных закупок, управления государственными активами, финансовой и бухгалтерской дисциплины и оплаты труда. А также представлены рекомендации и меры по предотвращению несоблюдения требований и обеспечению надлежащего управления государственными средствами», говорится в официальном сообщении ведомства.

Министр Андриан Гаврилицэ подчеркнул важность поддержки органов государственной власти в правильном применении нормативно-правовой базы и укреплении финансовой дисциплины.

«Я благодарю всех, кто работает в государственной службе и ежедневно вносит свой вклад в ответственное управление государственными ресурсами. Зачастую выявленные нарушения вызваны не злым умыслом, а сложностью нормативно-правовой базы и процедурами, которые необходимо применять. Благодаря этим мероприятиям мы стремимся разъяснить ситуацию, оказать поддержку и укрепить сотрудничество с местными органами государственной власти, чтобы взаимодействие с министерством финансов было максимально эффективным и конструктивным», — сказал он.

