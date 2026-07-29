Глава ASP о подорожании паспортов и водительских прав: Расходы выросли во всем мире

Повышение стоимости паспортов и водительских удостоверений обусловлено ростом производственных затрат во всем мире, заявил директор Агентства государственных услуг (ASP) Мирча Ешану.

Он отметил, что корректировка тарифов неизбежна, однако в Республике Молдова по-прежнему сохраняются одни из самых низких цен в Европе на оформление документов, пишет realitatea.md

«У нас не только повышаются цены, кое-что и дешевеет. У нас два больших блока изменений тарифов. Первый касается документов, удостоверяющих личность, и проездных документов. Водительское удостоверение подорожает на 20 леев, то есть это минимальное изменение. Самая значительная корректировка — для паспорта: с 650 до 790 леев. Эти изменения обусловлены ростом цен во всем мире, логистическими расходами и стоимостью сырья. Даже при этом, думаю, по стоимости паспорта, оформленного в обычном порядке, у нас дешевле, чем у 90% европейских государств», — заявил Мирча Ешану.

Согласно проекту постановления, стоимость паспорта, оформляемого в обычный срок, вырастет с 650 до 790 леев. Для документов, оформляемых в срочном порядке, тарифы будут выше: 1190 леев — за оформление в течение 20 рабочих дней, 1500 леев — в течение 10 дней, 1740 леев — в течение 5 дней, 2050 леев — в течение одного рабочего дня и 2530 леев — в день обращения.

Новые тарифы на паспорта вступят в силу 30 сентября 2026 года, одновременно с запуском новой модели паспорта.

Вырастут и тарифы на выдачу, замену и восстановление водительских удостоверений. Услуга в обычный срок будет стоить 440 леев вместо нынешних 420 леев. За оформление в течение 10 рабочих дней придется заплатить 880 леев, 5 дней — 1320 леев, 3 дней — 1760 леев, одного рабочего дня — 2200 леев, а в день обращения — 2640 леев. Эти изменения вступят в силу после публикации постановления в «Официальном мониторе».

При этом глава ASP уточнил, что повышение тарифов будет сопровождаться и некоторым снижением цен. Второй пакет изменений касается услуг по выдаче разрешений и лицензированию для бизнеса. Тариф на авторизацию объектов размещения будет снижен на 50%. По словам Ешану, эта мера должна стимулировать развитие агротуризма и сельского туризма.

Кроме того, будут скорректированы сборы за разрешения для стратегических инвестиций, которые касаются проектов стоимостью более 1,7 миллиона леев.

«Мы не хотим перекладывать текущие расходы Агентства государственных услуг на социальную составляющую. В то же время около 35% наших услуг остаются субсидируемыми для определенных категорий получателей, включая пенсионеров, пожилых людей и молодых людей, которые оформляют свое первое удостоверение личности», — добавил Ешану.

Авторы проекта утверждают, что повышение тарифов необходимо, поскольку стоимость бланков паспортов выросла на 56%, а бланков водительских удостоверений — на 65%. В то же время в первом квартале 2026 года количество запрошенных услуг сократилось на 7%, что привело к снижению доходов Агентства.