Паспорт и водительское удостоверение подорожают: правительство утвердило новые тарифы.

Оформление паспорта будет стоить 790 леев, что на 140 леев больше, чем сейчас, а стоимость водительского удостоверения увеличится с 420 до 440 леев.

Новые тарифы на услуги Агентства государственных услуг были утверждены Правительством в связи с введением нового образца паспорта и водительских удостоверений с усиленными элементами защиты, передаёт ipn.md

Новый тариф на оформление паспорта вступит в силу после официального введения в обращение нового образца документа, который будет содержать дополнительные элементы безопасности, соответствующие стандартам Европейского союза.

Удостоверения личности и водительские удостоверения, уже имеющиеся у граждан, останутся действительными до окончания срока их действия. Новые тарифы будут применяться только к документам, выдаваемым после вступления изменений в силу.

Кроме того, законодательный орган ввёл плату за ряд специализированных услуг, предоставляемых АГУ, которые ранее предоставлялись бесплатно. Выездные проверки, проводимые в рамках процедур лицензирования и сертификации, будут стоить 1 030 леев, при этом для агротуристических пансионатов предусмотрена 50-процентная скидка.

Также будут введены административные сборы за рассмотрение технической документации в сфере стратегических товаров и азартных игр, а также за оценку стратегических инвестиций стоимостью свыше 1,7 млн леев. Власти уточняют, что проверки, проводимые по инициативе государства, а также оценки, касающиеся малого бизнеса, останутся бесплатными.