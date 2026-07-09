Глава ARCOM получил 1,5 млн леев зарплаты и потратил 330 тысяч на командировки.

Директор ARCOM Сергей Гайбу потратил из госбюджета более 330 тысяч леев на зарубежные поездки за последние полтора года. В это же время Молдову захлестнула волна телефонного мошенничества, жертвами которого стали сотни граждан.

Документы, изученные журналистами портала Bani, показывают, что только расходы, оплаченные из бюджета учреждения на эти поездки, за полтора года превысили 330 тысяч леев.

Согласно опубликованным ARCOM данным, за полтора года (2025 год и первое полугодие 2026 года) директор ведомства Серджиу Гайбу совершил служебные поездки, профинансированные учреждением, на общую сумму 332,3 тысячи леев.

Так, в первой половине 2025 года глава ARCOM был направлен в:

- Барселону (Испания) — с 2 по 7 марта, для участия в министерской программе Всемирного мобильного конгресса (MWC), а также в саммите BEREC–EaPeReg–EMERG–Regulatel. Стоимость поездки составила 65 тысяч леев, она была софинансирована Европейской комиссией.

- Брюссель (Бельгия) — с 26 марта по 2 апреля, для участия в двустороннем скрининге по главе 10 переговорного процесса и форуме BEREC. Расходы, покрытые НАРЭКИТ, составили 92,2 тысячи леев.

- Рейкьявик (Исландия) — с 4 по 8 июня, на очередное заседание BEREC. Поездка обошлась в 16,7 тысячи леев.

- Анкару (Турция) — с 28 по 31 мая, на Международную конференцию органов регулирования электронных коммуникаций и почтовой связи. Стоимость поездки составила 10,7 тысячи леев, часть расходов профинансировало агентство TIKA.

Во второй половине 2025 года Гайбу также принимал участие в мероприятиях в:

- Женеве (Швейцария) — Всемирный саммит по информационному обществу (WSIS+20);

- Брюсселе (Бельгия) — семинар Европейской комиссии по вопросам управления электронными коммуникациями — 24,2 тысячи леев;

- Софии (Болгария) — заседание BEREC — 17,2 тысячи леев;

- Риге (Латвия) — заседание EaPeReg, поездка была софинансирована организаторами.

Серия командировок продолжилась и в январе 2026 года. Тогда директор ARCOM посетил Варшаву (Польша), где проходил ознакомительный визит по вопросам развития частных сетей 5G и встречи с польским регулятором. Расходы ARCOM составили 13 438 леев, остальные затраты покрыли GIZ. Позже он также посетил Дублин, где принял участие в 67-м очередном заседании Совета органов регулирования OAREC и офиса OAREC. Стоимость этой поездки составила 28,1 тысячи леев.

Что касается имущества директора ARCOM Серджиу Гайбу, то в декларации за 2025 год он указал зарплату в размере 1,5 млн леев, что эквивалентно почти 130 тысячам леев в месяц. Кроме того, он задекларировал 16 772 лея банковских процентов. Его супруга указала доход от заработной платы в размере 281 620 леев.

Гайбу также владеет тремя автомобилями: SAAB 2005 года выпуска, приобретенным в 2009 году за 5 тысяч евро, Dodge 2004 года выпуска, купленным в 2012 году за 4 тысячи евро, и Mercedes 2006 года выпуска, приобретенным в том же году за 9 тысяч евро.

Согласно декларации, семья также владеет большим количеством сельскохозяйственных земель — 69 участками, многие из которых были приобретены в последние годы, главным образом в 2022–2023 годах.