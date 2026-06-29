Глава АПС: Некоторые зарплаты в MoldATSA превышают установленные правительством пределы.

Директор Агентства государственной госсобственности Роман Кожухарь утверждает, что проверки, проведенные в MoldATSA, выявили признаки возможного превышения установленных правительством пределов заработной платы.

Эти заявления были сделаны в эфире передачи Cutia Neagră PLUS на телеканале TV8, где глава Агентства госсобственности пояснил, что учреждение начало анализировать ситуацию за несколько месяцев до того, как расследование деятельности компании стало достоянием общественности. По его словам, после появления информации об уровне некоторых выплат была уведомлена Комиссия по цензуре, которая представила первый отчет всего за несколько дней до публикации результатов расследования, сообщает noi.md

«Думаю, примерно полгода назад я уведомил Комитет по цензуре. Они подготовили доклад, который был представлен за несколько дней до начала расследования (...) с некоторыми выводами о том, что это может превышать максимальную сумму, установленную решением правительства», — сказал Роман Кожухарь.

Он уточнил, что проверки были продлены на вторую половину 2025 года, а также на заработную плату в 2026 году. Отвечая на вопрос о найме двоюродной сестры президента Майи Санду на должность пресс-секретаря MoldATSA и других назначениях, активно обсуждавшихся в последние недели, директор Агентства госсобственности подчеркнул, что такие решения принадлежат исключительно исполнительному руководству предприятия.

«Процедура найма находится исключительно на усмотрении руководителя», — сказал Кожухарь, добавив, что директор отвечает за отбор команды, в то время как Совет директоров утверждает только списки сотрудников и лимиты заработной платы.

Роман Кожухарь также заявил, что обратил внимание бывшего директора на обязанность соблюдать установленные правительством ограничения по заработной плате, даже если аргумент заключается в том, что финансовые ресурсы поступают от Евроконтроля.

«У нас есть решения правительства, ограничивающие эти суммы, и мы не хотели бы, чтобы этим людям пришлось возвращать деньги позже, если будет обнаружено превышение», — сказал глава Агентства госсобственности.

В то же время он провел различие между зарплатами авиадиспетчеров и других сотрудников компании. По его словам, авиадиспетчеры всегда получали высокую оплату, соответствующую уровню ответственности и профессиональным требованиям, в том числе и после внесения поправок в решение правительства о заработной плате.

«Что касается других должностей, мы гарантируем, что Комиссия по цензуре проведет тщательную проверку», — сказал Кожухарь.

Директор Агентства госсобственности предупредил, что если проверки подтвердят превышение установленных законодательством лимитов, организация также запросит проверку у Финансовой инспекции.

«В случае превышения лимитов, установленных решением правительства, работники будут вынуждены вернуть деньги, если они получили больше, чем разрешено решением правительства», — заявил Роман Кожухарь.

Проблема с компанией MoldATSA привлекла внимание общественности после того, как бывший директор компании Дмитрий Вангели был отстранен от должности в результате расследования законности и подлинности документов, представленных им в конкурсной документации на должность руководителя учреждения.

Напомним также, что Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, оказалась в центре скандала, связанного с ее зарплатой на государственном предприятии MoldATSA. Расследование RISE Moldova показало, что менее чем за год работы в качестве пресс-секретаря MoldATSA ей было выплачено более миллиона леев. Согласно расследованию, в 2026 году ее ежемесячное вознаграждение превысило 120 000 леев, что примерно в восемь раз выше средней зарплаты в экономике и почти в четыре раза выше заработной платы президента Майи Санду.