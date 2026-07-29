Власти планируют пополнить госбюджет за счет охотников.

Проект изменений в Закон об охоте и охране охотничьего фонда предусматривает введение платы в размере 660 леев за выдачу охотничьего билета, а также возможность его оформления как в бумажном, так и в электронном формате.

Парламент одобрил данный законопроект в первом чтении, сообщает logos-press.md

«Если верить данным Общества охотников, в стране насчитывается около 15 тысяч охотников. Умножив эту цифру на размер сбора в 660 леев, получаем почти 9,9 миллиона леев поступлений в бюджет. При этом стоимость новой системы составляет примерно 1 миллион леев, поэтому эти доходы полностью покроют расходы на её внедрение и позволят выдавать охотничьи билеты в цифровом формате», — заявила автор проекта Вероника Бричаг.

По данным, прославенным на заседании парламента, ежегодно поступает более 400 новых заявлений о вступлении в охотничьи коллективы.

Ранее СМИ писали, что законопроект также предусматривает запрет использования дронов во время охоты. Применение беспилотных летательных аппаратов будет официально приравнено к браконьерству.

Авторы инициативы отмечают, что действующее определение «незаконной охоты» не охватывает все действия, которые могут рассматриваться как браконьерство. В новой редакции статьи 20 предлагается установить, что незаконной считается охота, проводимая в запрещенные периоды, в запрещенных местах либо с использованием запрещенных законом средств, систем и методов.

Таким образом, к браконьерству будет относиться преследование диких животных с использованием любых транспортных средств, включая дроны.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет использования во время охоты приборов ночного видения и тепловизоров. Незаконной охотой также будет считаться использование незарегистрированного или ненадлежащего охотничьего оружия, охота без необходимых документов, а также использование недействительных либо чужих разрешений и охотничьих билетов.