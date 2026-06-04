Гидрологи предупредили о повышении уровня воды в Пруте.

По данным гидрологов, на участке между населёнными пунктами Крива и Лопатник уровень воды продолжит расти и может увеличиться на 10–30 сантиметров. На участке Унгены — Брынза ожидаются колебания уровня воды примерно на 10 сантиметров, передает tvn.md

В то же время в реке Днестр прогнозируются изменения уровня воды в пределах 10–20 сантиметров. Специалисты отмечают, что такие колебания не несут значительных рисков.

В Гидрометслужбе подчеркнули, что ожидаемые изменения соответствуют сезонным нормам и находятся под постоянным наблюдением специалистов.

Жителям населённых пунктов, расположенных вблизи рек и других водоёмов, рекомендовано следить за официальными сообщениями и предупреждениями профильных служб.