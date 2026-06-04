4 Июня 2026, 18:29
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Гидрологи предупредили о повышении уровня воды в Пруте
Государственная гидрометеорологическая служба сообщила о прогнозируемом повышении уровня воды в реке Прут в ближайшие сутки.
По данным гидрологов, на участке между населёнными пунктами Крива и Лопатник уровень воды продолжит расти и может увеличиться на 10–30 сантиметров. На участке Унгены — Брынза ожидаются колебания уровня воды примерно на 10 сантиметров, передает tvn.md
В то же время в реке Днестр прогнозируются изменения уровня воды в пределах 10–20 сантиметров. Специалисты отмечают, что такие колебания не несут значительных рисков.
В Гидрометслужбе подчеркнули, что ожидаемые изменения соответствуют сезонным нормам и находятся под постоянным наблюдением специалистов.
Жителям населённых пунктов, расположенных вблизи рек и других водоёмов, рекомендовано следить за официальными сообщениями и предупреждениями профильных служб.