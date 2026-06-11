ГИЧС призывает к максимальной бдительности в связи с опасными погодными условиями.

По данным синоптиков, с 15:30 11 июня до 21:00 12 июня на территории страны будут действовать оранжевый и желтый коды опасности. Спасатели призывают граждан проявить максимальную бдительность и следовать инструкциям ГИЧС для предотвращения трагических инцидентов, передает rupor.md

В связи с этими рисками ГИЧС призывает население соблюдать следующие рекомендации:

необходимо очистить водоотводные канавы и системы эвакуации воды возле своих домов;

избегать любых поездок и активности на открытом воздухе во время действия предупреждения, при усилении ветра следует укрыться внутри зданий или в безопасных помещениях;

категорически запрещено прятаться под деревьями, вблизи столбов электропередач или других объектов, которые могут быть повалены порывами ветра;

при скоплении больших объемов воды необходимо немедленно переместиться на возвышенные участки, если вы оказались заблокированы паводком, поднимитесь на верхние этажи дома или на крышу и срочно вызовите помощь по номеру 112;

во время грозы следует отключить электроэнергию в доме и вынуть приборы из розеток; запрещено прикасаться к электрическому оборудованию и установкам, если вы промокли или стоите в воде; также необходимо надежно закрыть окна, двери и зафиксировать предметы во дворе или на балконе, которые может унести ветром;

родителям и лицам, присматривающим за детьми, необходимо вести постоянный мониторинг местонахождения несовершеннолетних.

Рекомендации ГИЧС для автовладельцев:

снизьте скорость движения и адаптируйте управление автомобилем к погодным условиям;

избегайте пересечения участков дорог, которые уже затоплены;

остановите транспортное средство в безопасном месте, но вдали от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач;

увеличьте дистанцию между транспортными средствами и воздержитесь от резких маневров.

Администраторам и арендаторам озер и прудов необходимо срочно проверить состояние систем водосброса, дамб и мостов, а также организовать постоянный мониторинг уровня воды для предотвращения ее разлива и затопления территорий. ГИЧС напоминает: в случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить в Службу 112.