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rupor.md logorupor
11 Июня 2026, 18:26
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ГИЧС призывает к максимальной бдительности в связи с опасными погодными условиями

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) выпустил рекомендации и меры безопасности для населения в связи с опасными метеоявлениями.

ГИЧС призывает к максимальной бдительности в связи с опасными погодными условиями.
ГИЧС призывает к максимальной бдительности в связи с опасными погодными условиями.

По данным синоптиков, с 15:30 11 июня до 21:00 12 июня на территории страны будут действовать оранжевый и желтый коды опасности. Спасатели призывают граждан проявить максимальную бдительность и  следовать инструкциям ГИЧС для предотвращения трагических инцидентов, передает rupor.md

В связи с этими рисками ГИЧС призывает население соблюдать следующие рекомендации:

  • необходимо очистить водоотводные канавы и системы эвакуации воды возле своих домов;

  • избегать любых поездок и активности на открытом воздухе во время действия предупреждения, при усилении ветра следует укрыться внутри зданий или в безопасных помещениях;

  • категорически запрещено прятаться под деревьями, вблизи столбов электропередач или других объектов, которые могут быть повалены порывами ветра;

  • при скоплении больших объемов воды необходимо немедленно переместиться на возвышенные участки, если вы оказались заблокированы паводком, поднимитесь на верхние этажи дома или на крышу и срочно вызовите помощь по номеру 112;

  • во время грозы следует отключить электроэнергию в доме и вынуть приборы из розеток; запрещено прикасаться к электрическому оборудованию и установкам, если вы промокли или стоите в воде; также необходимо надежно закрыть окна, двери и зафиксировать предметы во дворе или на балконе, которые может унести ветром;

  • родителям и лицам, присматривающим за детьми, необходимо вести постоянный мониторинг местонахождения несовершеннолетних.

Рекомендации ГИЧС для автовладельцев:

  • снизьте скорость движения и адаптируйте управление автомобилем к погодным условиям;

  • избегайте пересечения участков дорог, которые уже затоплены;

  • остановите транспортное средство в безопасном месте, но вдали от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач;

  • увеличьте дистанцию между транспортными средствами и воздержитесь от резких маневров.

Администраторам и арендаторам озер и прудов необходимо срочно проверить состояние систем водосброса, дамб и мостов, а также организовать постоянный мониторинг уровня воды для предотвращения ее разлива и затопления территорий. ГИЧС напоминает: в случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить в Службу 112.

Источник
rupor.md logorupor
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