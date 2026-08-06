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radiomoldova.md logoradiomoldova
6 Августа 2026, 11:28
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ГИЧС: Не оставляйте детей в автомобиле даже на несколько минут

Детей нельзя оставлять в машине в жару даже на несколько минут.

ГИЧС: Не оставляйте детей в автомобиле даже на несколько минут.
ГИЧС: Не оставляйте детей в автомобиле даже на несколько минут.

Об этом предупреждает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Спасатели напоминают: в жаркие дни температура в салоне быстро поднимается до опасных значений, а дети могут очень быстро получить тепловой удар, передает radiomoldova.md

"Когда температура воздуха превышает +35 градусов, оставлять детей в автомобиле крайне опасно. За короткое время температура в салоне может подняться до +40... +50 градусов. А если температура тела ребенка достигает +40 градусов, тепловой удар может развиться очень быстро", — предупреждают в ГИЧС.

Спасатели советуют гулять с детьми только утром или вечером. В самые жаркие часы — с 11:00 до 17:00 — прогулок лучше избегать. Если выйти необходимо, ребенку рекомендуют надевать легкую светлую одежду и регулярно давать воду.

Если человек на улице получил тепловой удар, его нужно как можно скорее перенести в тень и вызвать скорую помощь. Пожилым людям также советуют не выходить на улицу в часы пик и пить больше жидкости.

В связи с жарой спасатели напоминают и о правилах безопасности на воде. Купаться рекомендуют только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. После длительного пребывания на солнце заходить в воду следует постепенно: "Когда организм перегрет, кровеносные сосуды расширены, и резкий контакт с холодной водой может привести к тяжелым последствиям или даже остановке сердца".

Кроме того, спасатели напоминают, что перед купанием категорически запрещено употреблять алкоголь, а детей нельзя оставлять без присмотра у воды.

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Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
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