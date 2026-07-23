ГИЧС не получал официальной информации о водном кризисе.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) сообщает, что не получал официальной информации о значительном снижении уровня воды в реке Днестр и не был уведомлен о возможном водном кризисе.

Уточнение последовало после запроса в учреждение сообщить, было ли оно проинформировано о ситуации, представляет ли она риск для населения или инфраструктуры и существует ли план вмешательства на случай перебоев с водоснабжением населенных пунктов, передает rupor.md

«ГИЧС официально не получал информации по данной теме, но призываем вас обратиться в Министерство окружающей среды и, в частности, в агентство Apele Moldovei», — сообщили в учреждении.

Редакция Realitatea направила запрос и в Apele Moldovei, однако на данный момент учреждение не предоставило ответ.

Стоит напомнить, что министр окружающей среды Георгий Хаждер на прошлой неделе предупредил, что муниципий Кишинев может столкнуться с рисками в сфере водоснабжения на фоне снижения уровня Днестра. Чиновник объяснил, что одной из уязвимостей является водозаборная инфраструктура, которая устарела и может столкнуться с трудностями при перекачке воды, если уровень реки опустится ниже критического порога.

Также 20 июля министр заявил, что украинская сторона согласилась сохранить сброс воды на уровне 100 кубометров в секунду вместо 70 кубометров в секунду до 31 июля.