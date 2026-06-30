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moldpres.md logomoldpres
30 Июня 2026, 16:06
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ГИЧС: Количество палаток для спасения от жары будет увеличено

За последние двое суток более 3 500 человек получили помощь в 18 пунктах спасения от жары, установленных в населенных пунктах страны. За этот период спасатели раздали гражданам 1 133 литра питьевой воды.

ГИЧС: Количество палаток для спасения от жары будет увеличено.
ГИЧС: Количество палаток для спасения от жары будет увеличено.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) сообщил, что в целях безопасности населения количество таких палаток будет увеличено: планируется работа 39 пунктов в 30 районах страны, передает moldpres.md

По данным ГИЧС, только вчера, 29 июня, 2 447 человек обратились в 18 пунктов спасения от жары, организованных в Кишиневе и ряде районов: Новоаненском, Яловенском, Кагульском, Чимишлийском, Кантемирском, Каушанском, Штефан-Водском, Хынчештском, Леовском и Тараклийском. Люди получили питьевую воду, помощь и безопасное пространство для защиты от высокой температуры.

Пункты спасения от жары будут работать и 30 июня для оказания помощи людям, находящимся на открытом воздухе в период аномальной жары. В целях безопасности населения будут установлены 39 палаток в разных районах страны.

Для обеспечения функционирования палаток задействованы 24 сотрудника и 16 единиц техники.

ГИЧС призывает население соблюдать меры защиты в жаркую погоду, избегать длительного пребывания на солнце в часы пик, употреблять достаточное количество жидкости и уделять повышенное внимание детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. В опасных ситуациях гражданам рекомендуется звонить в Службу 112.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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