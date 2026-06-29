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rupor.md logorupor
29 Июня 2026, 13:04
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За сутки в пункты помощи от жары в Молдове обратились более 1 500 человек

За последние сутки в мобильные пункты помощи от жары, установленные Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), обратились 1 518 человек.

За сутки в пункты помощи от жары в Молдове обратились более 1 500 человек.
За сутки в пункты помощи от жары в Молдове обратились более 1 500 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Кишиневе, где помощью воспользовались 1 120 человек, передает ГИЧС, передает rupor.md

В воскресенье ГИЧС установил 14 палаток для защиты от солнца и раздачи питьевой воды в связи с объявлением красного, оранжевого и желтого кодов опасности на территории страны. Они работают в столице и регионах, в том числе в Кагуле, Яловенах, Кантемире, Каушанах, Штефан-Водэ, Хынчештах, Чимишлии и АТО Гагаузии.

В Кишинёве граждане могут найти палатки по следующим адресам:

  • Центр — Хынчештское шоссе;
  • Чеканы — бульвар Мирча чел Бэтрын, 2;
  • Буюканы — улица Каля Ешилор, 5;
  • Рышкановка — улица Мирон Костин, 13/1;
  • Ботаника — бульвар Дачия, 21/1.

Спасатели призывают граждан обращаться в мобильные пункты помощи от жары при ухудшении самочувствия, а также при необходимости получить питьевую воду или укрыться от солнечных лучей.

В период жары ГИЧС рекомендует ограничивать время пребывания на солнце, особенно в часы максимальной температуры, а в опасных ситуациях незамедлительно обращаться в службу 112.

Источник
rupor.md logorupor
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