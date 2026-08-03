Генпрокуратура закупит новые мантии для прокуроров на 1,1 млн леев
Генеральная прокуратура Молдовы объявила тендер на закупку новых мантий для прокуроров.
На эти цели планируется потратить 1,1 млн леев без НДС, передает omniapres.md
Необходимость обновления формы связана с утверждением нового официального образца мантии. Как сообщили в ведомстве, за изменение действующей формы высказались 81,7% из 333 опрошенных прокуроров. После этого Высший совет прокуроров утвердил новый регламент, который заменит документ, действовавший с 2016 года.
Согласно условиям тендера, новые мантии должны соответствовать детально прописанным требованиям. В документации указаны состав ткани, точный оттенок темно-синего цвета, тип швов, фурнитуры, размеры вышивки и другие параметры. Готовое изделие должно иметь «торжественный, строгий и представительный» вид и не иметь дефектов.
По новым правилам, мантии будут бесплатно выдаваться прокурорам, однако останутся собственностью Генеральной прокуратуры. Срок их использования составит пять лет. При увольнении, отстранении от должности или в случае порчи либо утраты форму необходимо будет вернуть или возместить причиненный ущерб.
Сейчас закупка находится на этапе уточнения условий. Прием заявок от участников пройдет с 10 по 20 августа, после чего будет выбрана компания, которая изготовит новые мантии для прокуроров.