В Молдове объявлен тендер на ремонт тротуаров: почти 2 млн леев за каждый километр.

Национальная администрация автомобильных дорог (AND) объявила тендер на строительство 5,2 километра пешеходных тротуаров в семи населённых пунктах районов Бричаны, Дрокия, Окница, Шолданешты, Яловены, Ниспорены и АТО Гагаузия.

Ориентировочная стоимость контрактов составляет 9 565 998 леев без НДС, что при общей протяжённости участков означает инвестиции примерно в 1840 леев за каждый погонный метр тротуара, пишет realitatea.md со ссылкой на bani.md

Работы разделены на два лота. Первый, стоимостью 6,16 млн леев, включает строительство тротуаров в городах Бричаны, Дрокия и Отачь, а также в селе Распопены Шолданештского района. Второй лот, оценённый в 3,41 млн леев, предусматривает работы в населённых пунктах Суручены Яловенского района, Вулканешты Ниспоренского района и муниципии Чадыр-Лунга.

Самые масштабные работы запланированы в Отачь, где будет обустроен тротуар протяжённостью около 1,5 километра, и в Дрокии — около 1,37 километра.

Согласно технической документации, проект предусматривает не только укладку тротуарной плитки. Подрядчики должны будут демонтировать повреждённые участки асфальта и существующие бордюры, выполнить земляные работы и вывезти образовавшиеся материалы, после чего обустроить основание из щебня и установить новые бетонные бордюры. Тротуары будут покрыты бетонной плиткой толщиной 6 сантиметров. Также рядом с ними предусмотрено обустройство подходов к объектам общественного назначения и укрепление зелёных зон.

Документация предусматривает дополнительные работы в отдельных населённых пунктах. В Распопенах будет оборудован карман для остановки общественного транспорта с асфальтированной площадкой и укреплением территории, а в Чадыр-Лунге, помимо реконструкции тротуара, будут построены канавы для отвода дождевой воды.

Заинтересованные экономические операторы могут подать заявки до 11 августа 2026 года, 10:00. После определения победителей начнутся работы на включённых в проект участках.