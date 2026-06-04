Гендиректор НАРЭ возглавит Совет по регулированию Энергетического сообщества.

В этой должности, на протяжении двух лет, Алексей Таран будет координировать деятельность Совета, объединяющего национальные регулирующие органы государств-членов Энергетического сообщества (Украина, Молдова, Грузия, Албания, Сербия, Косово, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина) и способствующего развитию конкурентоспособных, прозрачных и интегрированных региональных энергетических рынков в соответствии с европейскими нормами, пишет infotag.md

Представителю Молдовы предстоит руководить Советом «в период расширения его регуляторных обязанностей, особенно в отношении пакета мер по интеграции электроэнергетического рынка, который обеспечивает правовую основу для интеграции рынка электроэнергии Энергетического сообщества с Европейским союзом».

В НАРЭ отметили, что избрание Тарана «является признанием вклада Республики Молдова в региональное сотрудничество, а также активной роли, которую играет Агентство в структурах Энергетического сообщества».

«Мандат, возложенный на Генерального директора НАРЭ, подтверждает высокую оценку, которой пользуется регулирующий орган Республики Молдова на региональном уровне, и подчеркивает постоянный прогресс нашей страны в процессе интеграции в европейский энергетический рынок», - считают в Агентстве.

Алексей Таран с 2022 г. является членом административного совета НАРЭ. С 2025 г. – его генеральный директор. Он выпускник Академии экономических знаний в Бухаресте и работал в компаниях Республики Молдова и Румынии.