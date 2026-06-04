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Infotag.md logoInfotag
4 Июня 2026, 14:12
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Гендиректор НАРЭ возглавит Совет по регулированию Энергетического сообщества

Гендиректор Национального агентства по регулированию энергетики Алексей Таран возглавит Совет по регулированию Энергетического сообщества на ближайшие два года. Решение об этом принято на 65-м заседании ECRB в Афинах (Греция).

Гендиректор НАРЭ возглавит Совет по регулированию Энергетического сообщества.
Гендиректор НАРЭ возглавит Совет по регулированию Энергетического сообщества.

В этой должности, на протяжении двух лет, Алексей Таран будет координировать деятельность Совета, объединяющего национальные регулирующие органы государств-членов Энергетического сообщества (Украина, Молдова, Грузия, Албания, Сербия, Косово, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина) и способствующего развитию конкурентоспособных, прозрачных и интегрированных региональных энергетических рынков в соответствии с европейскими нормами, пишет infotag.md

Представителю Молдовы предстоит руководить Советом «в период расширения его регуляторных обязанностей, особенно в отношении пакета мер по интеграции электроэнергетического рынка, который  обеспечивает правовую основу для интеграции рынка электроэнергии Энергетического сообщества с Европейским союзом». 

В НАРЭ отметили, что избрание Тарана «является признанием вклада Республики Молдова в региональное сотрудничество, а также активной роли, которую играет Агентство в структурах Энергетического сообщества».

«Мандат, возложенный на Генерального директора НАРЭ, подтверждает высокую оценку, которой пользуется регулирующий орган Республики Молдова на региональном уровне, и подчеркивает постоянный прогресс нашей страны в процессе интеграции в европейский энергетический рынок», - считают в Агентстве. 

Алексей Таран с 2022 г. является членом административного совета НАРЭ. С 2025 г. – его генеральный директор. Он выпускник Академии экономических знаний в Бухаресте и работал в компаниях Республики Молдова и Румынии.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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