В Молдове дизель подорожает сразу на 40 банов.

НАРЭ установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 10 июля.

Таким образом, бензин подорожает на 14 банов и будет стоить 28,16 лея за литр, цена на дизельное топливо вырастет на 40 банов - до 25,76 лея за литр.

Отметим, что правительство изменило методику расчёта цен на топливо, и изменения на международном рынке теперь могут быстрее ощущаться водителями на автозаправках.

НАРЭ устанавливает цены на основе средней международной котировки за последние 7 дней, а не за 14, как было ранее. По словам властей, таким образом водители будут быстрее ощущать как подорожание, так и удешевление топлива.