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rupor.md logorupor
24 Июля 2026, 10:45
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Гаснаш покинул пост советника президента ради назначения в минздрав

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ об освобождении Александру Гаснаша от должности советника главы государства в связи с его выдвижением на пост министра здравоохранения.

Гаснаш покинул пост советника президента ради назначения в минздрав.
Гаснаш покинул пост советника президента ради назначения в минздрав.

Предложение возглавить министерство здравоохранения поступило спонтанно, заявил сам Гаснаш. Он отметил, что более подробной информацией о причинах такого выбора не обладает. Говоря о своих приоритетах, он подчеркнул, что не планирует сразу анонсировать радикальные изменения или стратегии. По его словам, сначала необходимо услышать мнение граждан и медицинских специалистов о существующих проблемах в системе, а затем совместно принимать решения, пишет если бы rupor.md

Александру Гаснаш является доктором медицинских наук и преподает на кафедре неврологии в Государственном медицинском университете Молдовы. Ранее он заведовал отделением неврологии и эпилептологии в Институте скорой помощи, в январе 2023 года был назначен генеральным секретарем Министерства здравоохранения, а в ноябре прошлого года стал советником президента по вопросам медицины.

Гаснаш покинул пост советника президента ради назначения в минздрав

Источник
rupor.md logorupor
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