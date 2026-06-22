Эксперт: В публичных финансах Молдовы сохраняется системный хаос.

Экс-директор Управления реальной экономики Думитру Барбалат заявил, что в сфере публичных финансов Молдовы сохраняются системные проблемы, связанные как с законодательной базой, так и с практикой бюджетного планирования.

По словам эксперта, истоки нынешних проблем связаны с историей принятия закона о публичных финансах. Он напомнил, что проект нынешнего закона №181/2014 был разработан Министерством финансов в период, когда ведомство возглавлял Вячеслав Негруца. Документ был одобрен правительством и зарегистрирован как проект в парламенте 27 октября 2011 года, пишет noi.md

Барбалат утверждает, что основное заключение к проекту и рекомендации парламенту принять закон были подписаны тогдашним председателем парламентской комиссии по экономике и бюджету Вячеславом Ионицэ. По его словам, парламент принял закон 12 июля 2012 года.

«После чего произошел ряд закулисных событий с участием одного референта президента Республики Молдова. Его фамилия на "Р" начинается», — написал эксперт.

По словам Барбалата, после этого правительству было поручено представить уже другой закон о публичных финансах, принятый под ответственность кабмина согласно статье 106/1 Конституции. Он напомнил, что правительство утвердило новый закон о публичных финансах под свою ответственность постановлением №622 от 21 июля 2014 года. В тот же день проект был зарегистрирован в парламенте. Эксперт обращает внимание на несоответствия в датах принятия, промульгации и публикации закона.

«Хотя принятые правительством законы под свою ответственность парламент обязан рассмотреть и выразить свое "фе" в течение 72 часов, соответствующий закон был принят парламентом только 15 августа 2014 года. Однако правительство в отставку не отправили, как того предписывает Конституция», — заявил Барбалат.

По его словам, закон, принятый парламентом 15 августа 2014 года, был промульгирован президентом еще до этого — 31 июля 2014 года.

«Хоть закон №181 датирован в парламенте 15.08.2014, в Monitorul Oficial опубликован 08.08.2014, но уже с датой принятия 25.07.2014. То есть подстроились до даты промульгации — 31.07.2014», — написал эксперт.

Барбалат считает, что подобная ситуация стала возможной из-за отсутствия ответственности со стороны государственных институтов.

«Повторяю. Кавардак был, есть и будет. Потому как никто не понес и не будет нести ответственности за кавардак, в первую очередь начиная с парламента, президентуры и конгломерата, названного правительством», — подчеркнул он.

Эксперт также критикует практику подготовки бюджетных прогнозов. По его словам, согласно статье 47 закона о публичных финансах, правительство обязано утверждать бюджетный прогноз на среднесрочный период и представлять его парламенту до 1 июня.

«Все предыдущие годы и в текущем году никогда до 1 июня правительство не утвердило соответствующие бюджетные прогнозы. В 2025, 2020, 2016 и 2015 годы правительство вообще не утвердило соответствующие прогнозы», — утверждает Барбалат.

Отдельно он указывает на проблему использования макроэкономических прогнозов при формировании бюджетов. По мнению эксперта, бюджетное планирование ошибочно строится на прогнозном ВВП, тогда как более корректной базой должен быть прогнозный валовой национальный доход.

«Минфин, Минтруда, Минздрав и местные органы власти определяют все бюджетные счета как процент от прогнозного ВВП, не соображая, что ВВП от НБС дутый, нереальный как минимум на 50%», — заявил Барбалат.

Экономист считает, что ВВП, используемый в расчетах, не отражает реальную налоговую базу, поскольку включает компоненты, которые, по его словам, не формируют фактических налоговых поступлений.

«Ежегодно первоначально утвержденные все бюджеты как минимум на 50-60% ошибочны», — отметил он.

По мнению Барбалата, для более достоверного планирования государственные финансы должны опираться не на прогнозный ВВП, а на прогнозный валовой национальный доход, который учитывает реальные произведенные и реализованные объемы товаров и услуг, а также движение капитала, процентов и дивидендов.