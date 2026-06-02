zdg.md
2 Июня 2026, 08:11
Таубер оспорит решение НОН, по которому у нее выявили необоснованные 1,5 млн леев

Согласно данным судебного портала, дело было зарегистрировано 28 мая и передано в Апелляционную палату "Центр".

Напомним, у экс-депутата Марины Таубер, близкой соратницы скрывающегося от правосудия олигарха Илана Шора, приговоренной судом первой инстанции к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о незаконном финансировании бывшей партии «Шор», выявили необоснованное имущество на сумму более 1,5 млн леев, сообщает ZdG.

Согласно акту констатации Нацоргана по неподкупности, Таубер обосновала данную сумму, ссылаясь на пожертвования в размере десятков тысяч евро и долларов, полученные в 2023 году по случаю ее дня рождения, 8 марта и зимних праздников.

30 сентября 2025 года Таубер была заочно приговорена к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о незаконном финансировании бывшей партии «Шор». Она не явилась в суд, так как находится в России с января 2025 года. Суд объявил ее в розыск.

