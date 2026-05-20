НОН требует через суд конфисковать имущество Владимира Андронаки.

Согласно данным судебного портала, 18 мая в суде Кишинёа было зарегистрировано гражданское дело против Владимира Андронаки и Надежды Андронаки, передает tvrmoldova.md

Поводом для обращения в суд стали выводы НОН, сделанные в сентябре 2025 года. Тогда инспекторы установили, что в период исполнения депутатского мандата Андронаки якобы накопил необоснованное имущество на сумму свыше 10 млн леев.

Бывший депутат отвергает обвинения. По его словам, власти неверно применили метод анализа денежных потоков и не учли реальные остатки средств, а также документы, подтверждающие происхождение денег.

В НОН сообщили, что помимо обращения в суд в отношении Андронаки был введён запрет на занятие государственных должностей сроком на три года.